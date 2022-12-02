保瑞（6472）2日宣布，旗下子公司美國安成經銷原廠Celgene的抗癌藥Paclitaxel，合約期限至2023年3月31日結束後，未來每月營收估計減少約5億元，但稅後淨利估計影響約2,000萬元；惟合約終止後，可增加營運資金達16億元。

保瑞表示，由於營運資金增加，在運用效率提高下，將用於CDMO的新訂單、新客戶以及治療胃食道逆流的Dexilant學名藥銷售上，藉此提升營運效能，維持營運表現持續成長。

營運表現耀眼的保瑞，受惠併購安成藥效益和代工訂單成長，帶動第三季EPS達7.58元，年增311.96％，累計前三季EPS 13.15元，年增45.95％，不僅賺贏去年全年，也躍居製藥業獲利王，並擠身生醫股獲利排行第四名，僅次於泰博、精華、晶碩。

保瑞表，美國安成透過美國HBT Labs Inc.公司，取得經銷美國原廠Celgene旗下Paclitaxel PB Particles Injectable Susp. 100mg/Vial學名藥，該藥適應症為轉移性乳癌、非小細胞肺癌、轉移性胰腺癌。原合約期限至2022年12月31日到期，經洽談後合約延長至2023年3月31日。

保瑞表示，由於2023年預期有其他競爭者加入，故當初購買安成所做的營運評估與支付價金中，並未包括Paclitaxel 2023年的營收價值。今年9月完成正式併購後，保瑞也積極與原廠洽談後續合作事宜，但由於最終結果未能符合保瑞期待，因此雙方協議於合約到期後不再續約，以降低庫存風險。然因原廠後續作業不及，故協調合約展延3個月。

Paclitaxel經銷合約於2023年3月31日中止後，每月營收估計減少約5億元，但每月稅後淨利估計僅減少該營收4％，約2,000萬元。