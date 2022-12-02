新北市樹林分局樹林派出所警備隊林姓員警今年7月間巡邏勤務，接獲銀行遺失物案件，林員雖然將遺失的3萬多元現金交給同仁清點，但卻在隔月趁著執勤歸槍的機會，偷走遺失的現金，直至同仁發現現金不見，調閱監視器後才得知內鬼就在警局內，新北地檢署今依竊盜罪起訴，並建請加重其刑。

起訴書指，林員今年7月22日執勤時，接獲華南銀行報案，前往處理3萬多元的遺失物，林員當日將現金交給同仁清點，由於當日是假日，同仁便將遺失物鎖在槍械室內拾得物保管箱，未料，林員隔月執勤返回派出所後，卻心生歹念，趁著歸還槍械的空檔，前往值班台槍械室拿取鑰匙，偷走3萬多元的遺失物。

林員同仁當日發現遺失現金不見後，向陳姓副所長報告，調閱監視器畫面後，發現小偷竟是林員，林員隨即也坦承犯行，並繳回全數現金，不過仍遭長官移送法辦。

林員偵查中坦承不諱，檢方後續則依公務員利用職務上之機會逾越安全設備竊盜罪起訴，並建請加重其刑至二分之一。