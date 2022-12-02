62歲日本德仁天皇先前因攝護腺問題接受全身核磁共振，結果顯示攝護腺肥大又深入做了切片檢查，宮內廳今天（2）宣布結果並無異常，不過仍須持續追蹤病情。

綜合《日本時報》(The Japan Times)、NHK以及富士新聞網報導，先前德仁天皇血液檢查報告中PSA值（攝護腺特異性抗原）出現了令人擔憂的跡象，進一步接受核磁共振造影（MRI）後，才發現攝護腺肥大。醫師表示，沒有太大問題，也未確認任何癌細胞，保險起見，他在5天前趕回東京大學醫學部附屬醫院，接受病理組織切片檢查。

如今報告出爐，宮內廳上午發布聲明稱，未發現異常，也無須服藥，今後將持續追蹤。

平安的結果也讓全家人放下心中大石，尤其昨天剛度過21歲生日的獨生女愛子公主。因為「拒製作千萬皇冠事件」被譽為最富同理心、最親民的皇室成員，報導指出，當天她許的生日願望可想而知希望最愛的家人身體健康，還包括全世界盡早恢復正常生活，感謝全體醫護人員的犧牲付出。