桃園市長鄭文燦台大國發所碩士論文被爆涉嫌抄襲，台大認為抄襲比例過高，決議撤銷其學位。前民進黨立委郭正亮表示，現在民進黨很麻煩，因為鄭文燦是綠營好不容易有共識的黨主席人選，如今黨主席要怎麼選下去。

針對鄭文燦台大國發所碩論涉抄襲，郭正亮今(2日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，如果不是有人去對照大陸的軟體，真的還對不出來，因為台灣的軟體並沒有把大陸論文輸進去。郭正亮認為，這就是抄襲，因若要做質化的研究，就算看過大陸相關研究，也不會說文字都一樣。

郭正亮接著指出，現在民進黨很麻煩，因為現在民進黨希望每一步都能夠得分，慢慢重新站起來，但現在怎麼辦？鄭文燦已經是大家好不容易有共識的黨主席人選。

郭正亮指出，黨主席人選一開始傳出是屏東縣長潘孟安，但因潘孟安跟賴清德太熟，所以不宜，這是英派的意見。所以後來讓新潮流當黨主席，可是必須是總統蔡英文信得過的人，好不容易落在鄭文燦身上，現在卻發生這種事，鄭文燦黨主席怎麼選得下去。

郭正亮接著指出，現在比較麻煩的是，第二優先的黨主席候選人潘孟安，他的台大國發所碩士論文指導教授也是國安局長陳明通。除非把台灣日本關係協會會長蘇嘉全重新請回來，本來大家認為應該由他接閣揆，但現在就變得很麻煩。