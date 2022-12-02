侯友宜受到民眾熱情歡迎。（王揚傑攝）

侯友宜今晚出席板橋區感恩餐會。（王揚傑攝）

侯友宜逐桌與民眾合影。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今（2日）晚出席板橋區感恩餐會，活動單位席開40桌，侯友宜到場隨即受到熱烈歡迎，侯友宜先對大家一鞠躬，感謝大家讓他繼續當市長。他說，「好好做代誌」是這次競選的主軸，選舉是可以很正向，可以不要像以前一樣「做事沒半步，選舉很多步」，而是「做事有半步，選舉沒半步」才會贏。

侯友宜致詞時表示，台灣人很善良、淳樸、正向，台灣沒有分你我、沒有分族群，更沒有分顏色，他到三重、蘆洲掃街，每個人都衝出來向他比「YA」，他心想三重、蘆洲不應該這樣子，好像他是到了中永和、新店掃街一樣，所以其實有做事，大家都會放在心裡。

侯友宜說，板橋有126個里，謝謝里民支持，用選票肯定他，希望他繼續做，所以他要用這樣的精神好好做事，好好打拚，這樣才對得起自己，也對得起選民。

由於全場都希望能和侯友宜合影留念，侯友宜為了不耽誤大家用餐，自己逐桌與大家合影，歷時約半小時才結束，還有熱情民眾想單獨和侯友宜合照，侯友宜也來者不拒，至晚間7時許才匆匆趕往下個行程。