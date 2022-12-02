隨著農曆春節的腳步慢慢接近，台中各大飯店館內圍爐宴紛紛宣告客滿，爭相推出年菜外帶、宅配服務，將山珍海味打包進年菜外帶組合搶市！其中，台中褔華大飯店冷凍年菜每套優惠價4,388元，常溫年菜每套優惠價5,888元起，還有除夕圍爐及新春饗宴的內用方案，提供「江浙菜」、「粵菜」及「西式」多樣化的農曆春節團圓宴選擇！

台中福華大飯店表示，看準懶人商機，即日起至明年1月15日，推出西式、江浙料理、粵式料理三種冷凍年菜組預購，提供多樣化的年菜選擇。彈性的品嚐時間是冷凍年菜的最大優點，年節不想出門人擠人，天天都有年菜吃，隨時覆熱都能盡情食用，購買幾組套餐放在冰箱，年假期間不必跨出家門就能享用數頓大餐，更不必親手下廚是懶人最大的福音。

台中福華大飯店饗福商城線上預訂，就能直接宅配送到家！3F覓舍更是推出推出市面上少見的西式年菜組，主打異國風情，包含「匈牙利慢燉牛肉」、「阿爾薩斯酸菜豬腳」等，憑藉味蕾環遊世界各地；3F江南村的江浙料理則包含「狀元紅榜醉香雞」、「三星蔥烤慢火鯽」；而16F港式餐廳海華樓則推出「鹿茸菌菇燉全雞」、「栗子鰻片糯米飯」等。

台中福華強調，歷年暢銷不敗款外帶常溫年菜，由星級主廚堅持手工製作，嚴選頂級食材，是歷年來中部常溫年菜市場的常勝軍，即日起至明年1月16日開始預購。3F江南村外帶常溫年菜組，包含傳統江浙菜「富貴利鮑燒婆參」、團圓必備的「柿柿如意佛跳牆」；16樓海華樓常溫年菜組，推出港式人氣商品「福華私廚牛小排」、「蔥油玉露龍虎斑」及「蔥燒烏參鮮鮑魚」等佳餚，在家圍爐一樣能享用大廚美味。