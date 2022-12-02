搶攻疫後智慧醫療商機，新北市府串聯新北生技聯盟2日在台灣醫療科技展中，舉辦智慧居家醫療大未來論壇，並大秀研發成果；理事長李永川表示，期待透過實體媒合交流，增加參展業者的曝光度，提升拓展海外市場的機會。

亞太最大規模的台灣醫療科技展，今年新北市生技業者以打群架方式，合組「新北市生技醫材館」共襄盛舉！參展的業者有雃博、康定、光鼎、新駿、世大化成、衡奕、醫百、真茂、實創、天明製藥、麥德凱、大賀智聯網、今可生物及福摩沙等14家新北企業，現場展現新北業者的生醫產品技術實力，也吸引來自歐洲及東協參訪團關注。

新北市副市長劉和然表示，新北市境內有近2,000家生技製造業，為協助企業運用數位科技轉型，經發局推出「中小企業輔導團」、「企業產經大學」、「中小企業信用保證融資貸款」與「引領數位轉型應用計畫」等數位轉型四部曲，積極輔導業者轉型。

此外，新北市與生技聯盟也保持密切合作關係，像是2020年由市長率13家新北個人防護裝備及生技產業廠商，與當時的美國在臺協會（AIT）處長酈英傑會晤，協助新北廠商掌握防疫物資商機，接軌美國等國際市場。生技聯盟也積極參與新北市產業發展諮詢委員會，提供政策推動方向建言，做為未來重要執行政策參據。新北市生技產業發展聯盟理事長李永川表示，此次醫療科技展現場展現新北業者的生醫產品技術實力，期望能藉此吸引更多民眾瞭解新北生技產業，未來聯盟也會帶領生技廠商開拓海外新商機。

另外，「新北智慧居家醫療大未來論壇」2日邀請亞東紀念醫院院長邱冠明解析疫情下的智慧居家醫療，並分享今年確診人數驟升時，亞東醫院如何於兩週內打造防疫Chatbot，及運用物聯網串聯醫療系統與穿戴裝置等經驗。接著與智齡科技康仕仲執行長及衛生局陳潤秋局長進行綜合座談，一同探討智慧居家醫療的現況與願景。現場參與的醫療與長照專業產業先進近百人，透過互動交流方式，不僅能瞭解企業創新技術與研發成果，也能深入剖析產業議題未來趨勢。