商辦市場開出大紅盤！保力達今（2）日以每坪210.5萬元標下台北市信義計畫區的「統一國際大樓」15樓、面積約829坪辦公室，刷新A辦單價歷史新高。驚人的是，該大樓兩年前曾有成交行情，每坪約179萬元，不過短短兩年，坪價竟飆破17％，身價甚至還比豪宅還高貴，為近20年首例。

台北市辦公室的成交行情，首度飆破每坪200萬元大關。

中信金（2891）今天在公開資訊觀測站中公告，旗下的中國信託資產管理公司公開標售北市信義計畫區「統一國際大樓」的9號及11號的15樓辦公室，結果保力達公司，以總價14.51億餘元，成功標下，換算每坪得標價高達210.5萬元，刷新A辦史上新高。

另外中信金也公告，旗下中國信託資產管理公司公開標售信義區「三連大樓」的2樓辦公室，面積約602坪，結果被坤慶國際開發公司、及財團法人吳尊賢文教公益基金會，以總價6.60億餘元標下。

商仲業者指出，「統一國際大樓」此次以每坪標脫，經拆算後，每坪成交單價約210.5萬元，竟刷新台北市辦公室單價首度突破200萬直追豪宅單價，也同步寫下辦公室新高單價。