高雄全家海神職業籃球隊連兩周於高雄巨蛋主場舉辦 #雄心萬浪 主題周，3、4日「背靠背」迎戰台中太陽與桃園永豐雲豹。面對列強來犯，高雄全家海神隊嚴陣以待，誓言將發揮團隊防守默契，力爭主場連勝。

高雄全家海神隊揮別前役對台啤英熊1分飲恨教訓，周末率先交手近期三連勝的太陽，總教練喬伊斯指出：「我們對太陽隊並不陌生，太陽陣容戰力堅強且極具天賦，要守下主場勝利，提升團隊防守強度是首要課題。」

4日本季首度迎戰桃園雲豹，喬伊斯指出，雲豹隊無論是本土或洋將威廉斯、戴維斯都十分優秀，而霍華德的體能優勢、身材條件無話可說，體能狀態相信也維持得不錯。無論霍華德是否出戰，球隊會做好萬全準備，展現招牌防守與強勢進攻才能將勝利留在主場。喬伊斯說：「感謝神隊友上周進場為海神隊加油，我們會持續專注場上，跨越挑戰。」

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