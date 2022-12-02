大陸「北京發布」消息，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組透過北京政務新媒體發布廳微信公號「北京發布」等相關平台帳號，通報北京最新疫情，發布防控有關政策和資訊，通報自5日起，公車、地鐵等大眾運輸工具不得拒絕無48小時核酸證明的乘客乘車。

北京市交通委員會發布：為落實好《新冠肺炎第九版防控方案》和《二十條優化措施》，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組交通安全組進一步優化公共交通通行管理措施和物流保通保暢措施。

公共交通方面：

一是保障市民出行順暢。公車、地鐵營運要合理調配運力，科學優化發車間隔，提供優質出行服務。

二是優化乘車管理措施。自12月5日（星期一）首班車起，公車、地鐵營運企業在核驗健康資訊時，不得拒絕無48小時核酸陰性證明的乘客乘車。

三是持續強化行業疫情防控。公車、地鐵營運企業要進一步加強場站、車輛段、公車和地鐵列車的通風、消毒工作，確保乘客快速進出站。

四是促請乘客乘車時全程佩戴好口罩，做好個人防護。

物流保通保暢方面：全力保障北京市生產生活物資、特別是鮮活農產品進京通道，暢通便捷。相關部門堅持「應辦盡辦、應發盡發」的原則，為收發貨單位快速審核辦理《重點物資運輸車輛通行證》。堅持「快速查驗，願進盡進」原則，對於運輸生產生活物資的貨車司乘人員，嚴格落實核酸查驗「即採即走」政策，不得以等待核酸結果為由限制通行。