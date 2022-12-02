繼前新竹市長林智堅之後，桃園市長鄭文燦的台大國發所碩論也同樣遭檢舉抄襲，學位被台大撤銷。私校工會理事長尤榮輝表示，台大國發所碩論醜聞是「政學交相賊」的最壞示範，建議台大應予指導教授解聘或不續聘處分，以儆效尤，而教育部也應追究台大行政管理不周責任。

尤榮輝認為，若鄭文燦被台大撤銷學位屬實，則台大國發所有2位政要學生接連因碩論抄襲被撤銷學位，是台大自2016年爆發醫學論文造假案後最大的學術醜聞，期待台灣學界引以為戒，並呼嘯教育部有更積極的政策手段整飭學術歪風。

尤榮輝指出，學界違反學倫情形其實相當普遍，本案只是曝露台灣學風敗壞的冰山一角。學界願意得罪人、吹哨檢舉學論案者本來就不多，就算有人檢舉學倫案，因國立大學「師師相護」問題嚴重，沒有人想要得罪同仁，而在私立大學，只要人脈關係夠好，也會大事化小、小事化無。

尤榮輝說，這起案件因為當事人是政治人物，又適逢選舉，抄襲案才會被高度重視，平常發生在各校的學倫案，通常在「大學自治」的保護傘及「家醜不外揚」的原則下，根本不會被處理。對於大學怠於處理或不公正處理學倫案，教育部目前尚未有積極手段有效監理，因此台灣學風敗壞，教育部要負失職責任，而大學疏於管理並怠於處罰違反學倫者亦難辭其咎。

尤榮輝提到，台大處理林智堅碩論抄襲案，從檢舉到認定僅花1個月又5日，作法積極值得肯定，但相較2016年底的論文造假案，台大花費約3個月才公告審議結果，不免讓外界質疑台大處理林智堅案是配合選舉操作並有政治考量。私校工會呼籲台大，今後處理學倫案應有一致性，都應比照處理林智堅及鄭文燦案之效率。

尤榮輝認為，政治人物追求學歷及學位值得肯定，但取得學位過程仍應跟其他學生一樣付出心力，而不是倚靠權勢地位而以投機取巧方式取得學位。指導教授也應盡心指導學生並嚴格審視學生論文，不因學生是政治人物可能回饋相當利益而放水。