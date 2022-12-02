電電公會理事長李詩欽2日表示，永續、淨零碳排是當前全球產業界最為重要的議題，台灣台灣應歐盟學習，歐盟面對俄烏戰爭導致的能源危機，努力的對抗俄羅斯的能源勒索，再生能源的發電總量在過去幾個月裡達到四分之一，是有中以來最高的紀錄，歐盟的韌性與決心，是台灣可以學習的。

為協助會員廠商掌握歐洲綠能龐大商機，打入歐洲綠色供應鏈市場，電電公會與台大社科院、歐洲聯盟中心共同舉辦「2022電電公會國際鏈結論壇」，論壇聚焦台歐能源政策交流。

李詩欽指出，歐盟因俄烏戰火在能源上遭遇很大的危機，雖然這不是他們所預料到的，但是他們目標很明確，就是要成為全球第一個實現碳中和、淨零碳排的經濟體，台灣也應該要有這樣的企圖心，台灣畢竟扮演世界供應鏈的角色。

然而，要達到碳中和、淨零碳排，能源政策是重點，李詩欽說，基本上，政府的政策，「我們支持」，政策不足的地方，電電公會會站在會員的立場向政府反映。而在能源政策上，由於電電公會是工總的會員公會，李詩欽也代表電電公會擔任工總常務理事，因此是與工總立場一致。

李詩欽還說，由於電電公會所屬會員廠商很多都是中小企業，因此主要是幫助中小企業，且重點有三，一是，掌握國際局勢，包括能源政策，淨零碳排，全球的永續發展，二是，扶導淨零轉型，包括碳排放，碳足跡等等，最重要的是，協助化解有關供應鏈缺料、斷鏈的難題。

李詩欽說，淨零碳排，不只是國家議題，也是社會議題，在綠色供應鏈方面，台灣應該要與歐盟有更多的鏈結，歐洲有很好的汽車製造業技術，台灣具有ICT產業的優勢，台歐盟若能在綠色產業有更多的交流及合作，可為台灣電機電子產業開啟新的營運思維。