日本前AV女優蒼井空，現年41歲，過去是亞洲紅極一時的經典AV女優，曾經在片中扮演老師的角色，因此被粉絲稱呼為「蒼老師」，她在2011年後就沒有拍攝AV作品，2017年在推特表明不再是女優，2018年宣布結婚，自此減少在演藝圈的活動，近日歌手黃明志邀來蒼井空出演MV，掀起許多網友的回憶殺，黃明志也曬出和蒼井空的合照，力證即使過去10年，蒼井空還是一樣漂亮。

馬來西亞歌手黃明志近年找了多位AV女優合作，從三上悠亞到明日花綺羅，近日找來重量級女優蒼井空拍攝MV，黃明志發文「再次見到她本人，無數回憶湧上心頭...」，他透露十年前曾經見過蒼井空，這是他們的第二次合照，大讚對方一點都沒有改變，凍齡術相當厲害，而兩張照片的蒼井空看起來幾乎沒什麼差別。

黃明志曬出10年前與蒼井空的合照。（圖／Namewee 黃明志 facebook）

蒼井空在MV《別人的老婆》中扮演老師、護士、新娘等角色，與黃明志親密互動，影片中完全看不出她已經41歲，皮膚狀態仍保養得宜，身材也依舊纖細，蒼井空不僅拍攝MV，更以日語獻聲，歌聲溫柔讓許多粉絲驚艷。不少經歷過蒼井空那個時代的網友激動留言：「致敬蒼井空，謝謝您多年的教誨，祝您一生幸福美滿！」、「蒼老師不得不讚，永遠的女神」、「我沒想過這輩子有一天可以用4K一睹蒼老師的風光」、「蒼老師是多少中年大叔的青春回憶啊」。

馬來西亞歌手黃明志的MV《別人的老婆》請來蒼井空演出，外型仍非常漂亮。（圖／翻攝Namewee youtube）