憲法法庭2日作成判決，宣示刑法沒收制度合憲，法務部表示肯定，認為判決彰顯司法正義，也為我國持續精進與國際接軌之洗錢防制、遵循聯合國反貪腐公約之成果，法務部將持續督導檢察機關，針對所有財產犯罪強力查扣犯罪所得並依法執行沒收，以達到有效打擊犯罪及保護守法民眾財產法益之目的。

法務部表示，刑法沒收新制，是依聯合國反貪腐公約規範及參照先進國家立法例，引進「非以定罪為基礎」之犯罪所得沒收，將犯罪所得沒收定性為準不當得利衡平措施，填補舊刑法犯罪所得剝奪之漏洞，目的是阻斷任何人因犯罪而獲利之僥倖，以實現人民有感之司法正義。

法務部肯定憲法法庭判決結果，認為判決彰顯了司法正義，也為我國持續精進與國際接軌之洗錢防制、遵循聯合國反貪腐公約之成果等具正面助益，至關重要。

法務部強調，法務部身為國家法治之守門人，將持續督導所屬檢察機關，由檢察官本於權責，在偵辦個案時針對所有財產犯罪強力查扣犯罪所得並依法執行沒收，使犯罪者無從享受犯罪成果而無利可圖，澈底斷絕不法犯罪誘因，以達到有效打擊犯罪及保護守法民眾財產法益之目的。