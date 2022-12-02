高雄有女子前往養生館進行刮痧療程時，突然在左臀與大腿間感到「一股溫熱」，且見按摩師匆忙將不明液體擦掉，她事後覺得不對勁便報警提告；對此，按摩師喊冤早上起床夢遺沒換內褲可能摸到遺精，而精油噴到手上溫溫的，在按摩時可能太大力不小心噴到內褲；高雄地院審理女子左臀有男子精液反應，且按摩拉筋應該會接觸到左右邊臀部，法官最後依對受照護之人利用機會猥褻罪，處男子有期徒刑1年。

依據判決書記載，有女子在去年4月下旬晚間9時許，前往一間養生館進行刮痧拔罐療程，她依照按摩師傅指示，脫去外褲進行大腿外側刮痧服務，並且趴下背對著對方，她表示當時對方是右手放在她的右臀上按壓側邊穴道，說這樣可以「放鬆」，沒想到，突然感覺按摩頻率不對，此時，左臀與大腿上間有一股溫熱感覺，而對方趕緊將左臀上的精液擦掉，她發現不對勁趁對方離開時趕緊報警。

按摩師傅否認有猥褻的行為，他辯稱按摩、拔罐時都要用精油，但精油罐都是用按壓方式，而當天他將精油先按到手中，所有精油是溫溫的，且可能按太大力噴到對方的內褲上；他還稱當天早上起床有夢遺，沒換內褲就去上班，上班中上廁所時可能摸到內褲上的遺精，然後在按摩時可能不小心沾染到對方。

高雄地院審理，女子左臀有驗出男子的精液反應，因此並非按摩油，另外，當女子趴在床上時，男子幫忙拉筋，應該是以「需坐」或「跨坐」幫忙拉筋「雙手往後拉、上半身離開床面」，應該會接觸到女子左右邊臀部，並非只有左臀而已。

審酌男子提供刮痧、拔罐、按摩服務有類似醫療上之照護關係，但男子犯後矢口否認犯行，於按摩女子臀部時射精於的猥褻行為，欠缺對於他人身體及性自主權應予尊重之觀念，法官依對受照護之人利用機會猥褻罪，處有期徒刑1年。