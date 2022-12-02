義守大學傳播與設計學院聯手中華上古神話山海經文化藝術股份有限公司產學合作「山海經上古神話文創IP開發」計畫案，歷時1年多統籌、規劃與執行後，於2日舉辦「山海經暨元宇宙科技論壇」成果發表會，海基會副董事長詹志宏專程南下義守大學參加成果展開幕式，場面盛大且熱鬧。

山海經上古神話文創IP開發以中華文化藝術薪傳獎得主，同時也是義守大學數位多媒體設計學系兼任教授級專業技術教師魏滔創作的「山海經」為主軸，注入義守大學年輕學子的創意，延伸至數位典藏與加值運用、VR遊戲開發、電影拍攝、網路直播節目製播、文創周邊商品開發及藝文沙龍等形式呈現。

海基會副董事長詹志宏表示，近年政府鼓勵台商回台投資，除了為台灣帶來強大的支撐動能外，更希望投資效益可以帶動文化產業的提升，因此義守大學與中華上古神話山海經文化藝術股份有限公司的產學合作成果，是「科技結合文化創意」的典範。

中華上古神話山海經文化藝術股份有限公司副董事長杜永盛說，對於義守大學在產學合作上的全心全力投入相當感動，尤其校方利用高規格設備與場域拍攝微電影，在影音科技的輔助下，經費、人力和時間有了最佳效益的表現，證明義守大學的教研資源，已在水準之上。

藝術家魏滔驚豔表示，義大將傳統藝術創作融入科技元素，提升文創商品的藝術價值，更讓年輕世代看見山海經之精彩，這是最重要的事。

義守大學校長陳振遠指出，「山海經上古神話文創IP開發」，由傳設學院專業教學與校內智慧科技相關領域的合作，打造「山海經2.0」，其中虛擬遊戲設計與微電影拍攝，都必須透過校內的科技教研資源結合才能完成；義大師生的創意發想，為文創產業帶來新能量、新視野，這並不是單純的產學合作，而是為歷史文化的續命和紀錄。