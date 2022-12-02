大陸房產巨頭恒大集團許家印召開保交樓專題會議。（21世紀經濟報導）

中新社報導，大陸恒大集團2日晚間7時召開保交樓專題會議，董事會主席許家印出席講話，許家印在會上重點總結了今年以來的復工復產保交樓情況，並要求確保完成全年保交樓任務。

許家印表示：「今年1至11月，恒大集團實現交樓25.6萬套，2022年全年要力爭完成30萬套的交樓，12月分必須保質保量完成交樓4.4萬套。這個月還剩29天，時間緊、任務重，恒大全體員工要堅定不移地履行我們的主體責任，永不放棄地努力拼搏，確保完成全年交樓任務。」

21世紀經濟報導稱，中國恒大行政總裁、執行董事肖恩11月28日表示，該集團和各業務板塊將全力保障「保交樓」等重點工作穩步有序推進，傾力維持新能源汽車、物業服務等板塊的生產營運，盡力探索對集團核心資產的高效處置和有效盤活。

肖恩指出，集團與中國恒大及其顧問團隊也將繼續就境外債務重組方案的細節，緊鑼密鼓地與境外債權人進行深入、細緻的磋商。

澎湃新聞報導，恒大集團月度會議原定2日下午15時30分召開，臨時改到晚間7時，許家印出席主持會議。會前恆大員工表示，「許老闆以前也偶爾會更改會議時間，這件事情很正常，沒什麼特別的。」

大陸網路1日流傳出一份關於恒大集團在2日15時30分召開恒大集團月度會議的通知，該通知提到，此次與會人員有公司領導班子、專案總經理、項目副總經理、專案總監、財務部法務部及監察室負責人。稍後該會議取消。

大陸《證券時報》報導，恒大內部人士否認網路上有關恒大集團和恒大集團董事局主席許家印的傳聞，該人士表示，12月2日上午還有恆大員工向許家印彙報了相關工作。

2日13時30分左右，許家印在內部工作群發布一條50秒的語音消息，要求要加大工程建設轟轟烈烈場景的宣傳工作，加大交樓場景的推廣工作。許家印表示，交樓和建設是銷售的關鍵，要求各地區高度重視工程建設和交樓場景的推廣宣傳工作。