國立歷史博物館於12月2日在市長官邸藝文沙龍舉辦館慶派對。（史博館提供／張芷瑜台北傳真）

歡度67周年，國立歷史博物館（下稱史博館）於12月2日在市長官邸藝文沙龍舉辦館慶派對，活動開場由曾與史博館合作「公益調香」的視障樂團Eye Music獻上自創曲「等待世界回心轉意」為活動拉開序幕，象徵「揮別疫情陰霾、迎向光明願景」，同時也呼應「史博68，璀璨永續」的館慶新氣象。

史博館長梁永斐也藉此盛會特別致贈感謝狀給慨贈文物的藝術家們，並回贈展覽圖錄給過去曾與本館合作過的藝術家，史博館新招募的新志工團隊也首次亮相，精挑細選出27位夥伴，成為史博館志工服務團隊的生力軍，會末也發表「酷獸奇航」4款授權新品，吉祥物「酷獸」本尊現身穿梭其中，與歷任前館長黃光男、廖新田以及近百位嘉賓同歡共樂。

梁永斐表示，史博館歷來舉辦超過2000檔膾炙人口的好展覽，在國家文物典藏、展覽場域與研究詮釋一直扮演重要的角色，相較於回首過去，特別強調史博館未來的願景展望，有關「國立歷史博物館升級發展計畫」，均依照進度如期如質進行。

首先，「史博館修復及再利用」部分，一期的機電及結構工程已完成初驗，二期的室裝及景觀工程已完成決標；其次，「興建史博文物典藏庫房」部分，已於11月上網招標，12月底完成建築師徵選，會協調廠商開立多點施工面，積極趕工，同時兼顧品質，除委託專業監造及營造團隊外，也邀集專家學者組成每月督導會議管控，掌握工程進度。

在展覽方面，史博館規畫開館兩大特展，將分別以本館珍藏的水墨書畫以及西畫為主題，期待給民眾更全面的藝術與文化饗宴；在教育推廣上，招募新進教育志工，以創意共學為方法和觀眾一起努力，在研究方面，將舉辦「永續與創新國際研討會」，將邀請立陶宛與日本等地的專家學者，共同討論未來博物館面臨的鉅變。

今年有包括黃前館長、汪選（汪中之子）、黃秋菊（張萬傳之媳）等8位賢達捐贈文物，史博館藉此機會頒發感謝狀表揚；廖修平、連寶猜及李秉圭曾與本館合作展覽並出版圖錄，史博館特此舉辦回贈圖錄。此外，劉延濤和傅狷夫兩項書畫研究獎學金的頒發，展現出史博館對青年研究學者支持，也意味著臺灣藝術研究領域的傳承。

本次館慶派對也首次公開「酷獸奇航」4款授權產品，都從史博館4件國寶與重要古物衍生出來的，包括原型是國寶「獸形器座」的《酷獸娃娃》絨毛玩具、原型是「虎形尊」的《阿虎抱抱枕》絨毛娃娃、結合「虎形尊」酒器特性的《阿虎開瓶器鑰匙圈》、以及原型是「東漢搖錢樹」的《招財聚寶盆》，希望能從傳統發掘創新，讓國寶重器也能透過授權開創新契機。

梁永斐強調，每逢館慶也是史博館感恩時刻，特別感謝藝術文化界及社會各界對史博館的支持和愛護，明年開館在即，更凸顯出史博館67歲的生日別具承先啟後的意義，在現場祝賀史博館生日快樂的祝福歌聲中，迎向「史博68」、共創「璀璨永續」。