關於媒體業要求跨境大型數位平台分潤議題，行政院要求促成數位平台與新聞業首次對話。首場對話於今（2）日登場，由Google及平面媒體率先展開。根據會上取得共識，雙方皆認同健全的新聞媒體環境有助於推動民主社會，雙方應追求共榮雙贏。此外，Google並於會中主動提出追求共榮雙贏方案。

數位部說，今與文化部共同召開第1場新聞媒體業與大型數位平臺對話會議，由Google六名代表與文化部主管的新聞媒體業者展開對話，台北市雜誌商業同業公會和台北市報業商業同業公會則各推派三名代表與會。會議由數位部次長李懷仁與文化部次長李靜慧共同主持，公平會及國科會科技辦公室亦派員參加。

數位部說，會中新聞媒體代表與數位平台代表皆認同健全的新聞媒體環境有助於推動民主社會，雙方應追求共榮雙贏。

數位部說，Google並於會中主動提出追求共榮雙贏之方案，兩公會樂見，但方案內容需待Google提出後，由雙方進一步討論；雙方並呼籲其他數位平台跟進響應。

數位部表示，與文化部及NCC共同合作，預定於12月內共召開四場大型數位平台與新聞媒體對話會議，協助媒合雙方進行交流對話。期盼我國新聞媒體產業與大型數位平台之間，能透過溝通，對彼此的需求有更充份的相互理解，以凝聚雙方共榮發展共識。

行政院10月25日召開跨部會會議，政委吳政忠在會上定調，有關媒體議價，先推雙方對話，並決議一個月內促成數位大型平台業者與廣電及平面的新聞業者進行首次對話，至於如何促成，將由數位部、NCC、文化部合力建立對話平台，鼓勵兩造對話，促進共榮。此外，仍不排除立法，惟機制、模式將參考各界意見而定。

按照規畫，首場對話於11月29日登場，由Google與廣電媒打頭陣進行閉門會議；接著依序是12月2日Google對上平面媒體、12月6日臉書對上平面媒體、12月9日臉書對上廣電媒體。惟29日那場因雙方準備不及而延到12月中，因此2日對談變成首場對話。