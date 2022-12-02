被媒體披露的德國機密戰略文件顯示，德國經濟部將擺脫對中國的依賴性，收緊對華業務，減少對德中經濟項目的政治支持，此一「內部中國政策指南」經媒體報導後引爆極大爭議，德經濟部長哈貝克因此挨各界批評為「過於片面」、「脫離現實」與「意識形態驅動的、無能的中國政策」。

《德國之聲》指出，該文件要求有中國業務往來的德企定期向政府匯彙報業務，如果投資涉及「國家安全有關的部門或者軍事工業綜合體、可能侵犯人權的領域」，以及要對德企在中國公司的投資進行新的審查等等。文件充滿對德國總理蕭茲不久前北京之行的批評，呼籲從根本上質疑德國政府高層代表在中國項目上的政治遊說、政治護航，只有在項目對於德國有明顯積極影響時，才應給予支持。

報導引述該文件說，中國市場對德國的重要性毋庸置疑，但是中國作為德國出口市場的重要性以及德國在某些經濟領域、技術領域對於中國的依賴，在德國得到越來越嚴肅的對待。

報導指出，雖然德國經濟部的這份中國戰略尚未正式出爐，但已受到來自各界的不少批評。社民黨的外交政策專家施密特（Nils Schmid）說，「哈貝克的文件假設在2027年前中國攻台幾乎不可避免，我認為這非常有問題」，他表示，與其進行這種猜測，還不如盡力緩和局勢。

德國自民黨的經濟專家霍本（Reinhard Houben）表示，不應該輕易給對華關係定性。他說：「中國是體制性競爭對手的說法，改變不了我們在貿易政策方面緊密相連的事實。他還說，考慮到生產鏈的問題，想要一夜之間改變對華戰略這幾乎是不可能的。」他說，「外交政策天真的時代已經過去」，目前的首要目標應是通過與民主夥伴建立更深的夥伴關係來減少對中國的依賴，並在與中國的關係中堅持更多的市場准入對等原則。

中國問題專家桑德施耐德（Eberhard Sandschneider）表示，「該文件的撰寫人顯然並不瞭解中國」。他說，要求有在華業務的德企定期匯報的義務是「脫離現實」，文件造成了德國經濟部與經濟界的對立。

德國外交部此前已經提出了一項中國戰略，其中對北京提出了類似的批評。目前，外交部和經濟部的文件都尚未經過聯邦政府內部的協調。外媒認為，可以想像總理府對此會有反對意見。

曾擔任知名智庫負責人的桑德施耐德表示，這是外長貝爾博克和經濟部長哈貝克在對華強硬問題上較勁，「誰批評中國，就會在國內政壇獲得掌聲。這根本是意識形態驅動的、無能的中國政策」。