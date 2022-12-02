吳申梅跨國戀開花結果，眾親友紛紛獻上祝福。（陳俊吉攝）

吳申梅婚後繼續衝刺歌唱事業。（陳俊吉攝）

吳申梅報喜宣布與香港籍旅遊科技業高層甘頌懷（Eric）結婚，跨國戀情開花結果，圈內好友紛紛獻上祝福；不過剛交往時男方壓根不知道她是歌手，她唱了經典曲〈手紙〉表明身份，聽不懂台語的Eric竟一頭霧水對她說「如果妳是周杰倫多好」，吳申梅無奈吐苦水：「他這句話超傷我，雖然他不在意我的職業，但還是有點傷心。」意味她在海外知名度還不夠。

小兩口約莫2、3年前透過共同好友介紹認識，Eric對她一見鍾情展開追求，吳申梅起初並沒有接受對方心意，但Eric棄而不捨，持續以雙方都熱愛的養貓話題煲愛，加上她個性保守，不喜歡激烈的求愛攻勢，Eric為愛默默付出正合她意，吳申梅笑說：「我不喜歡男生直接開口說『我們在一起吧、我們正式交往吧』，我覺得應該是自然而然的，不必開口問、直接手牽下去，把對方當成家人就是在一起了。」

2人今年共遊泰國感情急速升溫，吳媽媽同行非但不是問題還成為Eric的神隊友，吳申梅倍感窩心地說：「他很孝順，對我媽媽很貼心，還會陪媽媽吃飯聊天，我有時候會覺得他們2個相處，比我跟我媽還合。」收服丈母娘的心，名正言順追求吳申梅，去年在好友們的見證下，Eric於KTV包廂裡拿出鑽戒單膝下跪，上演浪漫求婚情節，終於娶得美嬌娘。

這幾年雖因疫情被迫分隔2地，但吳申梅和老公始終心繫彼此，靠電話維繫感情，也會透過視訊陪對方一起運動，她堅定說：「這就是考驗的方式，疫情讓很多人分開，但我們卻因疫情而在一起，我們各自在自己國家，要變心更容易，但還是決定一起走下去，代表感情很深。」