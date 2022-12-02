新北市政府警察局新莊分局於今（2）日下午辦理新莊區「111年度下半年社區里守望相助組織人員任務訓練」，邀請已退休的前新北市警察局副局長溫枝發擔任特別講師，親臨講授「創造自我價值、價值自我創造」課程，並結合近期新北警戮力偵破「台版柬埔寨」案例，講述第三方警政的重要性，期勉「五力」夥伴們突破自我，再創自我人生價值，共創治安平穩的居住樂土。

溫枝發表示，新北市運用第三方警政、快打部隊2.0-PLUS、結合科技警政，屢破重大刑案，這些不僅僅靠著同仁鍥而不捨的追緝，更因為有義警、民防、志工、警友、守望相助隊等五力兄弟的支持、無私奉獻和付出，讓新北市的治安變得更好。

溫枝發強調，新北警打詐決心，絕不容許挑釁!近期頻傳求職詐騙拘禁的被害者，屢遭凌虐、拘禁，新北警方在受理失蹤人口案後，高度警覺案件不單純，進而多方追查並破獲「台版柬埔寨」案，成功救出58人受害者。未來，新北警方亦全力持續溯源追查，守護民眾生命財產安全。

新莊警分局長林温柔表示，社會經濟結構轉變，犯罪手法不斷翻新，犯罪預防更需民力挹注。分局與轄內的「五力」成員、金融機構、超商皆成立Line群組，隨時將最新的犯罪手法及犯罪預防新知即時上傳，再透過群組成員不斷分享，藉此提升民眾的犯罪預防概念，增強警民夥伴關係，強化社區自我防衛力量，打造治安平穩的宜居城市。