經濟部能源局今預告2023年再生能源躉購費率初版，變動較大的是太陽光電，每度平均收購價小降到4.4元，往下修1％到3％。不過太陽光電業以原物料、鋼材、人力成本等通膨因素反對，正式公告上路前還有的吵，仍有翻盤機會。

離岸風電下階段趨勢浮動式費率，這次未如預期推出，能源局指尚需時間蒐集資料，最遲明年公布。

為了鼓勵再生能源發展，我國實施電能躉購制度(FIT)，由台電保證收購20年，費率則由政府每年依據成本等各項因子調整。2023年綠能躉購費率，明顯修正的是太陽光電，調降1％到3％。另外，項目新增500瓩小水力發電及生質能的「農林植物」類別，每度收購價為4.89及3.1元。

今年太陽光電每度價格分別為屋頂型4.5元、地面型4元、水面型4.3元，到了2023年，費率統一為4.3、3.9、4.3元，降幅1％至3％，合計上半年第一期平均費率為每度4.4元。

不過業者對於費率下降不太能接受，太陽能業者強調，通膨因素仍在，像是太陽能多晶矽的原料價格、鋼材，乃至人工費用都仍高檔，希望光電收購費率應該調升，至少是持平不降。

至於過去矚目的離岸風電，因為開發商已改走競標路線，不走台電收購老路。因此明年每度費率4.5元未變，陸域風力每度2.1元也持平。新的焦點浮動式離岸風電，能源局已經預計明年選出示範業者試辦，費率多寡受矚目，但這次卻未推出。

能源局官員解釋，主要是浮式目前成本資訊有限，技術發展尚存不確定，仍需時間，但最遲明年也得推出動浮動式費率，到時會以加開臨時費率會來敲定。

生質能發電方面，因應國內規劃燃煤機組轉型為生質能專燒電廠，新增「農林植物」類別，費率每度3.1元。生質能有厭氧消化設備(沼氣發電)部分，費率更大舉提高35％，每度來到新高7元。能源局解釋，主要是沼氣發電已經從以養豬排泄物，轉為農林蔬果廢棄物，技術提高時間較長，所以需提高其費率。

小水力發電，增訂不及500瓩級距每度4.89元，500瓩以上每度4.2元不變。官員說明，因為近年來民間河川、溝渠裝設小水力機組比較多，因此新增級別費率。

對於太陽能業無法接受下修，官員強調，本月會召開聽證會，業者能可提出更明確成本資訊來佐證。