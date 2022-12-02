眼見不一定為憑，有時候多點耐心才能明白事件的全貌。一名男網友在網路上發出道歉啟事，某天他開車遇見一名賓士女駕駛違規停車，連續按了2下喇叭示意對方移車，不料，下一秒就有人抱著一名患有腦性麻痺的的青少年下車，而女駕駛也冒雨特地向他道歉，這一幕讓男網友瞬間覺得無地自容，直說：「該道歉的是我」。

原PO在臉書社團《汐止集團》發布一篇道歉文，表示昨（1）日他在某擁擠路段發現一輛違規停車的賓士，直覺對方貪圖方便隨意停車，因此按了2聲喇叭規勸，但沒想到，下一秒就有一名女子抱著行動不便的青少年下車，而駕駛賓士的女車主還特地冒雨跑來和原PO道歉，讓原PO瞬間覺得好愧疚，心想：「其實該道歉應該是我」。

貼文曝光後，吸引不少網友留言回應，「有時候有耐心，多等一下下，真的就會看到全貌」、「陰雨的汐止因為有你，出現了短暫的陽光」、「推推…希望車主可以看到」、「給你拍拍，真漢子」、「我們的不方便可能只是一下子，但人家的不方便可能要一輩子…大家多一點同理心」、「有風度！討喜歡！讚！」。

而駕駛賓士的女車主也現身留言串中解釋，因孩子患有腦性麻痺行動不便，平時會在另一個路段讓傭人帶孩子下車復健，但當天下雨她擔心孩子淋雨會感冒，所以才會停在擁擠的路上，讓傭人抱孩子下車，直說：「我才不好意思，謝謝您的體諒」。