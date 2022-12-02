該里長本屆挑戰議員失利，原想把里長位置傳給兒子，沒想到兒子也落選，當天他因心情差找朋友喝酒，回家時酒駕發生事故。（翻攝自記者爆料網）

台中上月30日深夜發生一名男子騎機車自撞路邊轎車，受傷送醫後酒測值達0.65毫克，騎士之後被查出是當地某位現任里長，因連任兩屆里長後，本屆選舉挑戰議員失利，原想把里長位置傳給兒子，沒想到兒子也落選，當天他因心情差找朋友喝酒，回家時酒駕發生事故，事後懊惱地說會負起全責。

警方表示，車禍發生在11月30號深夜11點多，一名52歲的林姓男子，騎機車行經台中市東區德興一街時，突然自撞停在路邊的轎車，警方獲報到場，男子受傷送醫，驗出0.65毫克的酒測值，根據了解闖禍的男子是東區某位里長，疑似選舉失利，借酒澆愁，釀成酒駕自撞。

事後經追查，該名騎士是台中市東區現任的某位里長，連任兩屆後，這次2022大選轉換跑道挑戰市議員，並交棒給兒子選里長，結果父子雙雙失利，當天林姓里長疑似心情不佳，找朋友喝酒，返家途中發生這起事故，無辜被波及的車輛，受到輕微車損，里長說將會負起全責。

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