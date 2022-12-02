屏東東港區漁會配合政府「魚鄉暖心供餐」計畫，每周提供150份便當助弱勢，將愛心傳遞給有需要的鎮民。（東港區漁會提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東東港區漁會配合政府「魚鄉暖心供餐」計畫，每周提供150份便當助弱勢，將愛心傳遞給有需要的鎮民。（東港區漁會提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東東港區漁會從今年成立綠照據點後，也配合政府「魚鄉暖心供餐」計畫，採購在地盛產的海鮮、肉品、蔬果，並號召家政志工協助，以最新鮮美味的食材搭配均衡健康飲食觀念，每周提供150份便當助弱勢，將愛心傳遞給有需要的鎮民。

東港區漁會表示，因應漁村高齡化，東港區漁會投入長照2.0政策，在總幹事鄭鈺宸的率領下，挹注各項人力、物力，希望能結合在地優質農業及漁業資源，實現友善農漁業，並溫暖互助，回饋給有需要的東港鎮民。

漁會指出，東港區漁會從去年開始辦理「綠色照顧站」後，今年正式成立綠照據點，並於11月起投入暖心供餐計畫。鄭鈺宸說，便當菜色豐富且營養均衡，配合時節以海鮮主菜為主，平日由漁會家政班志工投入烹飪供應便當，若遇例假日，則提供營養新鮮食材由東南宮「福膳便當」協助烹飪供餐及分送。

鄭鈺宸指出，東港東南宮（劉部堂）的「福膳愛心便當志工團隊」在今年6月26日成軍，為東港鎮獨居長輩、邊緣戶及行動不便者，提供六日及例假日午晚餐愛心便當送餐到府服務，從烹調各式健康美味菜色、包便當，到外送摩托車隊一手包辦，非常熱心與友善。

東南宮主任委員許振生說，很高興「東南宮福膳便當」能和東港漁會共同配合製作愛心便當，幫助更多的鄉親，讓東港不僅富麗，更是處處有愛。