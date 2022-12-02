揮別上季首度沒外援，13名本土球員撐到底的UBA外籍生鼻祖健行科大，2日96比72擊敗新任總教練黃寶賜開季戰就缺席、睽違1年重返一級的台北市大，在義守大學舉行的111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第2階段，輕鬆闖過第一關。

特別是昔日「泰山雙槍」劉丞勳、蔡宸綱，在後者上季末離開政大、本季轉來健行後，再度合璧，今天雙雙先發，重溫HBL舊夢，上季新人王劉丞勳打28分鐘拿18分、5籃板與3助攻，蔡宸綱上場22分鐘拿19分、5籃板及3抄截，兩人各飆1記三分彈，蔡宸綱6罰全中、劉丞勳4罰中3，手感都不錯。

至於本季初來乍到的兩名新外援，205公分來自巴哈馬的史密斯，替補13分鐘，拿4分、4籃板，213公分出身南蘇丹的恩洋，先發14分鐘，僅2分、3籃板，都比預期有不小落差。教練劉孟竹說，一來兩人都很小很菜，過往歷練太少，二來今天北市大幾乎全場都擺「五小」，靠速度作戰，史密斯、恩洋腳程跟不上，節奏、感覺抓不到，才攻守幾乎全沒表現。

劉孟竹感慨說：「不像另幾隊的外援都是即戰力，來後立馬可打硬戰，我們這兩枚都稚嫩、沒經驗，更遑論對抗、碰撞，期待他倆會慢慢進入狀況，但委實不敢太樂觀，只有走一步算一步。」

相較外援的不如預期，「泰山雙槍」重現，則是大利多，劉孟竹說，蔡宸綱無須暖身期，一來就融入隊形，尤其可飆外線，內外兼修，主司四號，可彌補外援的不足，劉丞勳則拉到三號，一樣有三分球，鋒線愈強。

健行新同學還有一名菜鳥，前HBL能仁「假中鋒」史魯齊，UBA處女秀替補19分鐘兩分球4投中3、三分球2投中1，拿9分、5籃板，史魯齊說：「四、五號轉三號，小有難度，尤其走位、路線都不一樣，得再重新適應、調整，射程更得愈拉愈遠，挑戰不小，但還OK，高中就常投三分球，設法再加強準頭。」