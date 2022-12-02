男星敖犬（莊濠全）以神似陳冠希的外型和精湛舞技，在節目《模范棒棒堂》中脫穎而出，成為男團「Lollipop棒棒堂」團員之一出道；2016年團體解散前就時常傳出不合傳聞，沒想到敖犬今（2日）曬出昔日大合照，被王子在底下留言爆料與2成員不合。

敖犬今日晚間在IG曬出一張棒棒堂6人的大合照，從照片中穿搭能推敲當時在拍攝電視劇《黑糖瑪奇朵》，他特地標記其他5人，寫下「棒棒堂出道16週年快樂」；這張照勾起許多死忠粉絲回憶，紛紛留言，「希望有生之年可以看到你們辦演唱會」、「哇，已經16年，一個孩子都快成年了」、「是不是該合體了」。

敖犬慶祝棒棒堂16週年，一張舊照卻被發現與2成員不合。（圖／摘自敖犬IG）

不過，棒棒堂解散前就經常有成員不合的傳聞，沒想到王子也在照片底下開玩笑，「看照片就知道你不合的是阿緯跟小煜」，原來照片中阿緯為了拍照還有用道具墊高，小煜則是剛好眼睛閉起來被捕捉到；敖犬也搞笑地說，「為了po這張，我自己也是翻了白眼」，讓網友全笑翻。

Lollipop（棒棒堂）是在2006年由《模范棒棒堂》中選出的6名男孩組成，初期成員包括敖犬、小煜、威廉、阿緯、小傑和王子，3年後小傑與王子換公司，因此剩下敖犬、小煜、威廉和阿緯，團名也改成[email protected]；在2015年敖犬解約離團，隔年另外3人約滿未續約，[email protected]就在2017年正式解散，但6人私底下仍經常聚會，看得出彼此的好感情。