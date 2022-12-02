香港喜劇天王「星爺」周星馳，10月中開通IG帳號，他也不時會透過社群和粉絲互動，1日他分享一段滑水影片，並詢問「怎樣可跳高一點？」不僅釣出女星Angelababy留言，還有真正專業人士出面教學。

周星馳近日曬出滑水影片，只見60歲的他身手依舊矯健，但他似乎不太滿意，發文向粉絲詢問「怎樣可跳高一點？」釣出熱愛衝浪的女星Angelababy（楊穎）留言指點「重心應該由內到外」，但當星爺想要她示範時，她卻笑回「給我兩年，我先練一下」，幽默互動逗樂不少粉絲。

除此之外，也有真的不少專業人士留言教學，其中被封為「台灣快艇衝浪女神」的Kimberly陳美彤也提供專業建議，更讓周星馳親自翻牌回覆，讓網友都相當驚訝，「連台灣滑水界的女神都出來留言了！厲害」、「水喔！世界冠軍」。

周星馳發文詢問陳美彤專業回覆，釣出周星馳反問請教。(圖／取自周星馳IG)

其實，陳美彤是台灣知名的斜槓女力名人，不僅是快艇衝浪國手，還是擁有10張運動相關證照的專業健身教練，而她雖然較晚才投入水上運動，40歲獲選國手資格，但她熱血積極，多年來深耕國際賽事，目前在CWSA全球最大快艇衝浪協會的世界排名系統中，「Masters Women Surf」排名位居第一，而她滑水生涯至今，國內外賽事已累積19金20銀10銅的成績。

目前44歲的陳美彤，已是2個孩子的媽，但她保養得宜，不僅擁有健康膚色和緊緻臉蛋，身材也是相當火辣，一雙長腿更是吸睛，而她的經紀人也透露，周星馳跟她的香港朋友買船練快艇衝浪。