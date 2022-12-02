前立委郭正亮。（資料照片）

對於桃園市長鄭文燦在台大國發所的碩士論文今（2）日被台大社科院學倫會撤銷，檢舉人新黨中壢區議員參選人游智彬今還原查證經過。前立委郭正亮認為，這是「命中注定、冤家路窄！」

新黨中壢區議員參選人游智彬今（2）日在中天電視《盧秀芳辣晚報》表示，他有問民進黨的人士，鄭文燦的論文到底是真的或是假的？而為何之前沒有人去碰這個議題？游智彬說，曾經有參選人質疑鄭文燦論文，可是沒有人像他一樣，把鄭文燦的論文影印後掃描變成PDF檔，再轉換成Word檔，才可以去比對，這是很大的工程，花了快一個月的時間。

游智彬說，他也曾經懷疑，做這件事到底有沒有意義，連助理看到最後，都覺得看鄭文燦的論文是浪費生命。

游智彬披露，他自己是淡江大學碩士，沒有念到台大，老師看論文都先看註釋，不行就先打回票。他的博士是在大陸唸的，大陸學校對學生「查重」的要求很嚴格。

游智彬（中）。（資料照片）

游智彬直言，在比對過程中，內部也有很多爭執，因為用台灣的比對系統比對不出來大陸的文獻，所以有些人覺得看不出什麼問題。

前立委郭正亮認為，鄭文燦的論文一般人是比對不出來的，因為用的都是台灣的比對系統，偏偏遇到游智彬在大陸唸過書，這是「命中注定、冤家路窄！」