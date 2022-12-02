口罩解禁、民眾恢復正常生活，南山人壽董事長尹崇堯響應健康樂活，近日邀同仁到文山農場，共同參與「南山神壽任務—環台步道馬拉松」登山健走活動，這項活動串聯全台灣共60條步道，尹崇堯身體力行，要號召全民參與健走，累積步數共同做公益。

南山人壽代理總經理范文偉也參與文山農場健走活動，他觀察現代人生活離不開手機、平板等行動裝置，為鼓勵民眾從椅子上站起來走出戶外，南山人壽連續兩年攜手健行筆記，設計步道寶石蒐集任務，就是希望透過數位工具，讓登山健走變得更有趣、更親民，全台民眾都能拿著手機穿梭山林步道，一起運動抓寶，增進健康的同時還能參加抽獎、齊心做公益；今年場域橫跨北北基、桃竹苗、中區、南區、宜花東五大區。

今年「南山神壽任務」結合公益，邀請用戶下載「BAM活力洋溢App」 參與團體挑戰賽，在活動期間內共有超過 1.3 萬名 App 用戶參與，並在10 天內累積近8億步，已遠超過活動目標，南山人壽也捐出20萬元予彰化縣水尾國小，支持水尾國小學童的空手道訓練，幫助小健將們勇敢逐夢，讓參與民眾的每一步更添意義。