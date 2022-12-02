12月的耶誕氣息日趨濃厚，逛逛耶誕市集更是應景，台北遠東香格里拉即日起至4日參與德國經濟辦事處假台北圓山國際花卉博覽會舉辦的德國商品耶誕市集，端出多樣經典的德式聖誕烘焙與傳統美饌；其中台北遠東香格里拉德籍行政甜點主廚法蘭克（Frank Braun）更帶來富家鄉節慶風味的德國節慶美食，讓民眾感受德式耶誕風情。

台北遠東香格里拉於市集現場提供熱騰騰、料多實在的療癒系燉牛肉濃湯麵包，以及香濃味美的德國啤酒起司濃湯麵包，正好適合這周末濕冷的天氣享用；現場還有現切火腿德國結風味三明治及多款精緻三明治，讓人品嘗德國經典的滋味。

台北遠東香格里拉德籍行政甜點主廚法蘭克精心準備的耶誕甜點，可說是這次耶誕市集必買美食，主廚以傳承聖誕經典原創風味理念，打造各具特色又美味的節慶甜點，必備歐式節慶甜點包含融合豐富果香的水果乾及濃郁奶蛋香氣的「德式聖誕麵包」，軟硬適中的香甜口感絕對讓人忍不住一口接一口；充滿童趣又吸睛的「薑餅屋」不僅讓孩子們興奮不已，更勾起大人們的童心，有大、中、小的3種尺寸可選。

「聖誕餅乾」則有奶油原味或濃郁巧克力口味香甜酥脆，是歐洲人節慶期間家中必備的過年零嘴小食；還有德國平民美食的「德國結」外皮口感彈牙有嚼勁、內部紮實口感，鹹香風味經典呈現傳統德式烘焙；現場還有更多美味糕點選擇，讓賓客採購、品嘗。此外，台北遠東香格里拉也準備多款節慶外帶佳餚及節慶限定禮籃，現場購買都有折扣，無論是想辦私人耶誕派對或送禮都能輕鬆搞定。