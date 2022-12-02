台灣平均每4人就有1人有睡眠問題，睡眠不良將影響日常的身心狀態；為改善睡眠品質，深耕寢臥市場的HOLA將AI數據分析技術升級，運用到智能選枕系統，只要輸入體型、年齡、睡眠習慣等資料，並由專人運用專業器具量測「肩寬、頸深、夾角」等，系統因內建逾5萬筆消費者數據而能立刻演算，精準推薦出3顆合適的枕頭，15分鐘內找到個人最合適的專屬枕頭。

特力集團營運長暨特力和樂總經理何采容表示，人一生有約3分之1的時間會在睡眠時間度過，要睡的好、寢臥要提供全面解方；HOLA於4年前開始與物理治療師合作，以科學化的方式尋求好眠解方，除此之外，今年也擴大將高度、溫度、舒適度等，納入訂製睡眠提案中，讓全台灣人能夠更好眠。

HOLA表示，好眠三度完整寢臥方案，包含枕頭高度、棉被溫度、寢臥舒適度等；

擁有15年臨床經驗、陽明物理治療所暨運動科學中心的物理治療師韓曉君表示，臨床上有超過半數的肩頸問題伴隨睡眠問題，只要透過正確睡眠姿勢就可以解決，枕頭合適性是睡眠姿勢正確性的關鍵；韓曉君表示，合適的枕頭可支撐人體，無論正睡或側睡都要讓脊椎持一條線，可以讓睡眠時持續減壓。

秋冬睡眠要提高品質，HOLA建議，要特別留意「溫度」，因為根據日本睡眠科技研究所報告指出，睡覺時棉被與身體之間的溫度維持33°C左右，人體將會更舒適的進入熟睡狀態；依CLO值數據將被胎進行星級保暖標示發現，棉花糖長效防蟎天絲冬被適合秋天22-26度的涼爽溫度，當進入10-16度寒冬時，經濟實惠可選用近來流行的石墨烯科技蓄熱恆溫冬被。