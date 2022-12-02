物價不斷上漲，如今隨便一個便當突破百元大關已經見怪不怪，但有家餐廳，便當要價100元不等，卻在菜單上寫上「就是調理包」5個大字，完全不遮掩，引起網友討論。

網友在臉書《路上觀察學院》PO出照片，只見照片中菜單有著各式便當，如宮保雞丁、三杯雞、咖哩雞、沙茶牛肉、腿排飯等等，價格從100元到135元不等，但最上面卻寫著「就是調理包」5個字。

某家餐廳直接在菜單註明料理都是用調理包，價格賣到100元以上，引發網友論戰。(圖／路上觀察學院)

照片曝光引發網友兩極看法，部分網友認為調理包賣到破百元不合理：「調理包還賣100多，老闆也很敢賺」、「特地來餐廳吃調理包的意義是什麼」、「老闆吃了誠實豆沙包嗎」。

但也有人認為，老闆誠實以告，代表雙方你情我願，沒有什麼好抱怨：「老闆又沒騙你，這很好啊」、「有的調理包很好吃耶」、「要看吧，調理包外還加上許多配菜我覺得OK」、「100元可以了，網咖都調理包還沒加菜，就要7、80」、「中央廚房的那種調理包其實不便宜」、「配菜不要用三色豆敷衍就好」，更有實際用餐過的網友表示，餐廳是一對老夫婦在經營，菜色本身也不錯吃，可以支持一下。