中和區公所志工隊脫穎而出，獲選「111年全國績優志工團隊獎」。（中和區公所提供）

新北市中和區公所志工隊服務績效全國有目共睹，全國有超過104萬名志工及2萬多個志工隊，中和區公所志工隊脫穎而出，獲選「111年全國績優志工團隊獎」，2日下午由衛生福利部三年主辦一次的「全國衛生福利績優志工團隊頒獎典禮」中，區長賴俊達從蘇貞昌院長手中獲頒此殊榮，獲此項大獎為中和區的榮耀。

為了服務更多需要幫助的民眾，中和區公所自74年起成立志工隊，至今共有五大服務組別：「社福組」負責獨居長輩關懷與送餐、「健保組」及「引導組」協助引導洽公民眾及諮詢、「信南K書中心組」協助民眾自修閱覽、「改善民俗組」協助納骨堂事務及支援宗教文化活動，區公所透過全方位及公私協力，近三年累積服務民眾高達63萬1136人次。

尤其這2年疫情期間，公所員工及志工全面投入居家檢疫關懷中心撥打關懷電話，問安電話累積超過33萬通，積極防疫作為更獲國內外媒體如大愛電視台、公共電視、日本NHK及德國之聲等專輯報導，109年獲蔡英文總統親自頒發全國防疫獎章，4位獲獎志工有2位來自中和區公所志工隊，志工榮耀獻中和。

志工隊也創造不少溫馨小故事，像是民眾居家檢疫期間遭逢母親病危且無法探視，防疫志工每天電話安撫、傾聽及陪伴民眾度過低潮，民眾十分感激；以及社福志工不畏疫情嚴峻持續送餐，讓獨居長輩用餐無虞，獨居長輩回饋「謝謝志工長期照顧，有志工足感心」。

區長賴俊達表示，感謝志工長久以來的無私奉獻，讓中和更溫暖及充滿人情味，中和區除了志工隊，更有16類的志工，總計1萬3622名志工投入各項服務，每年造福服務民眾高達1173萬4798人次， 110年以16類志工為主題，榮獲衛生福利部「健康城市暨高齡友善城市-活躍獎」，近2年中和區志工團隊拿下2項全國大獎，打造中和成為最健康及高齡友善的城市，實現「在地樂活、幸福中和」的願景，也期待未來為中和創造更多為民服務佳績。