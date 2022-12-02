九合一大選落幕，民進黨最終僅拿下5席縣市長，寫下創黨以來最慘紀錄。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，台灣過去有人說有所謂的「鐘擺效應」，就是地方大選哪一黨選壞了，在總統選舉就會好；對此，他認為如果深入去看，就會發現其實那些都是假象，民進黨代誌大條了！

游盈隆1日在中天新聞《新聞千里馬》節目中表示，2022地方選舉結果，民進黨只剩下兩都三縣，創下創黨以來最低的紀錄。有人就說會有「鐘擺效應」，2024安啦，民進黨沒事；游盈隆對此驚訝表示，「代誌大條了，真的代誌大條了」。

游盈隆點出，過去有人說「鐘擺效應」，就是地方選舉哪一黨選壞了，總統選舉就會好，還有總統選舉選不好，地方選舉就會好；他認為，這種講法經不起分析。深入去看，就會發現其實那些都是假象。

游盈隆接著指出，從1993年開始，1996年是第一次總統大選。有一個規律，只要地方選舉選得好的，總統選舉就會很好或者相對比較好；另外，只要地方選舉選不好或是輸得慘兮兮，總統選舉根本沒希望、立委選舉也是一塌糊塗。

游盈隆分析表示，2018年是民進黨歷史性的挫敗，輸到剩兩都4縣，而2020年民進黨大獲全勝。這是唯一一次例外，是因完全強烈的外部效應，扭轉了內部的不利因素。但他並不認為，民進黨經過2022年大選的挫敗之後，還會再重演2024年的幸運。除非有新的有利因素以及民進黨真的能夠真心誠墾地面對2022選舉挫敗的原因，找出病因，對症下藥，並好好回應人民的期待、及社會要求。