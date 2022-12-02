俄烏戰火很快邁入第10個月，專門揭露克宮內幕的社群帳號General SVR仍馬不停蹄作業，聲稱與俄國總統的貼身保鑣一直密切聯繫，稍早發文說道，「普丁在自家官邸不慎摔下樓梯『弄髒』自己」。

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、澳洲新聞報導，克宮內部高層愈來愈擔心70歲的總統身體狀況，每次現身鏡頭詭異舉止總會被放大檢視，也因此深陷癌症、帕金森氏症等疑雲。向來有源源不絕的小道消息的社群帳號(General SVR)指出，普丁週三晚間在莫斯科的家中「慘摔」，當時正準備走上樓梯，疑似地板太滑或是被絆倒，尾椎直接著地後一連滾下5階，然後側身翻滾又滑了2階。

這一幕就在總統隨扈眼前上演，御用醫師隨即趕到協助，但卻無從下手進行檢查，原因疑似是普丁本身有胃腸道腫瘤的病症，這導致消化方面出問題，這一摔竟摔出「排泄物」，上述情形是不可控的生理反應。

最後，其他人先陪同到廁所清理，醫師才對他進行全面檢查，診斷結果顯示，尾椎及軟組織有些微瘀血，日後持續服藥即可，相關人員將針對意外進一步調查；據悉普丁在家都穿上特殊底的鞋子，且地板也有特別設計防滑膠條，照理來說樓梯非常安全。該頻道還諷刺，「事實證明，當人的神經垂危時，所有預防措施都沒意義」。