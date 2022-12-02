潮流品牌POP MART快閃店於今(2)日起，進駐台南南紡購物中心，該品牌慶開幕的限量100隻「LABUBU 潛水員吊卡」，儘管需先於該門市消費滿999元，才可以850元加價購，但仍再度掀起排隊熱潮，不到半小時光速完售，店內還有大批的「娃友」們，在店內搶購即將到來的聖誕限定品，以及新年禮物等商品。

POP MART泡泡瑪特行銷主任葉倩妤表示，該品牌自今年9月登台以來，位於台北新光三越A11的首間實體店已吸引全台「娃友」前往朝聖掃貨，開幕至今更不斷有網友在官方社群平台留言，希望也能至其他縣市設立店點。

隨著聖誕佳節將近，泡泡瑪特一口氣於五大都市開出聖誕快閃店，其中最受矚目的台南南紡店於今日正式開幕，超過40坪店面坐落南紡購物中心A1館一樓的時尚廣場，呈現未來感結合工業風的造型，不僅販售超過百個人氣款式，更於開幕首日限量發售曾掀起排隊熱潮的人氣商品「LABUBU 潛水員吊卡」，吸引大量「娃友」前往搶購。

POP MART泡泡瑪特台灣表示，繼台北首店取得成功之後，為滿足其他縣市「娃友」，因此決定一次開出五家快閃店，打造屬於泡泡瑪特的五都連線聖誕嘉年華。至於後續展店計劃，目前正在積極規劃中，未來將會在最理想的地點與大家見面！

南紡店佔地逾40坪，比現有的新光三越A11店還要更大，整體店面設計以透明、金屬材質為主要元素，結合未來感與工業風，打造吸睛度破表的亮眼造型，成為南紡購物中心A1館1樓引人駐足的最新熱點。此次快閃為期32天，自即日起一路展至明年1月2日止。

為提供消費者最齊全的品項選擇，台南南紡店完整移植新光三越A11店的人氣品項，販售超過百種款式的商品，其中包含最受歡迎的MOLLY、古靈精怪的小怪獸LABUBU、暗黑奇幻風格的SKULLPANDA、可愛的小男孩DIMOO以及表情呆萌的PUCKY，各款超人氣系列在宛如潮流精品店的門市內一字排開，打造屬於「娃友」的購物天堂。

為了歡慶台南南紡店開幕，泡泡瑪特特地為南部「娃友」準備好康，事先於POP MART Taiwan粉絲專頁宣布，將曾掀排隊熱潮的人氣商品「LABUBU潛水員吊卡」重新上架，開幕首日限量發售100隻，門市消費滿999元即可以850元加價購，結果，開幕不到半小時即被加購完售，可見泡泡魅力難以抵擋。

此外，另為迎接聖誕節到來，台南南紡店自即日起至12月16日，祭出「聖誕好禮送」消費滿額贈禮活動，共有四款聖誕限定贈品，包含消費不限金額皆贈的「LABUBU聖誕果凍貼」，還有消費滿2個盲盒即贈的「SKULLPANDA聖誕賀卡」、滿3個盲盒贈送的「聖誕禮品袋」，及消費金額滿1299元可獲得的「聖誕透明掛球」。