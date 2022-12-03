蘋果無線耳機AirPods Pro 2於11月7日在台灣開賣，本週陸續到貨。3C科技達人Tim哥實測分析，升級後的通透模式比前一代更厲害，可自動過濾環境中的高分貝噪音，適用場景更多，適合長時間配戴的重度使用者。

第2代AirPods Pro搭載全新H2晶片，結合低失真音訊驅動單體、聲學透氣孔和優化的麥克風位置，主動式降噪功能相較前一代可消除2倍噪音量。

透過「適應性通透模式」，使用者可以在佩戴AirPods Pro 2時與周遭保持連結，意識到身邊的狀況。得益於H2晶片，耳機會動態調整惡劣的環境噪音。

Tim哥接受中央社記者電話採訪表示，升級後的「適應性通透模式」比第1代更厲害，「有戴跟沒戴一樣」，完全可以連結到周遭世界，有時候還以為自己沒開啟通透模式。

Tim哥認為，全新通透模式可以適用的場景更多，例如戴著耳機仍須要跟別人講話，或者在餐廳點餐。第1代AirPods Pro在通透模式下，包括路邊車流聲、風切聲都會放大許多，通話時聽對方聲音會比較吃力，使用第2代的通透模式就很清楚。

記者實測AirPods Pro 2，開啟主動式降噪功能，可以明顯感覺噪音減少，尤其是汽車喇叭聲和機車加速引擎聲。切換到通透模式後，立刻能聽到周遭聲音，也能清楚聽見旁人講話聲，完全沒有一般入耳式耳機讓耳朵悶住的感覺。

值得一提的是，AirPods Pro 2搭載新的電容感測層，可以直接向上或向下滑動來調整音量。實際測試發現，雖然用拇指和食指夾住耳機柄比較容易滑動，但只用食指輕觸滑動也一樣能偵測到，反應相當靈敏。

AirPods Pro 2定價新台幣7490元，相較蘋果官網目前最便宜的AirPods 2定價4290元，兩者價差多達3200元。

Tim哥認為，如果從來沒用過無線耳機，預算也夠，可以考慮入手AirPods Pro 2，降噪功能會帶來很不錯的體驗，前提是能接受入耳式的感覺。如果只是想搭配iPhone使用且預算有限，可以考慮買AirPods 2就好，功能已夠用。（編輯：楊凱翔）1111202