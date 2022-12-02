以「迴藝共響」為主題、「明日社區、藝術方舟」為概念，國立彰化生活美學館今（2）日於南投竹山小鎮盛大舉辦「2022年小鎮藝術節」啟動儀式，為12月2日至17日為期三周跨足南投竹山、彰化埔鹽、台中中區、雲林林內四大場域的在地藝術活動拉開序幕！

其中，12月2日南投竹山鎮「第二故鄉生活美學巴士@沙龍」，由駐點深耕在地的小鎮文創及大美生活提案，導入常民生活美學觀點，以南投竹山台西車站為主活動場域軸心，並與蘇保宏、康竣傑等在地藝術家與民眾共創-竹解、生活中日曬的回憶、曬衣、茶、筍、魚筌造形燈飾、茄芷袋之系列藝術作品向外擴散，透過生活美學、全民美育，展現地方常民美學的魅力。

12月10日彰化埔鹽鄉「豐依竹食」，「豐」意味大有擁有豐富豐饒的土地；「依」與飽含生活智慧的「長者」世代相依；「竹」以竹編、雞毛、十二婆姐、跳鼓陣、媽祖信仰等發揚大有的在地歷史文化；「食」則體現大有低碳飲食、共食共享的生活理念。

由陳健宏、沈巧玲藝術家將竹、風元素加入，與民共創「豐的氣息：竹風箏」大型地景藝術，作為場域入口意象，並由彰化縣埔鹽鄉大有社區發展協會攜手結合埔鹽小農品牌，以埔鹽農市集、炕窯趣、品米體驗等寓教於樂的系列體驗，展現台灣農村堅強的韌性！

12月10日至11日台中中區「明日鈴蘭祭冬季慶典」，如何串聯倡議都市廢棄物、剩食、二手衣物、無家者這些龐大的社會議題，同時將之成為彼此的解方？如何將角落議題轉化成藝術創意，繼而倡議永續生活？如何在倡議環保日常同時，還讓這樣的行動成為當地文化？

七喜廚房在明日餐桌環境廚房這都市方舟上，展現6年碰撞嘗試及蓄累的能量，邀請民眾一同行動響應「一場幾乎沒有剩餘的永續鈴蘭祭典」。

12月17日雲林縣林內鄉「水水林內-蝶與藝術共舞」。林內鄉是紫斑蝶過境遷移必經之路，濁水溪流域為在地傳統農村聚落提供了豐富的自然與人文資源，本次由雲林縣社區產業文化協會邀請在地青農、亦為藝術創作者賴錦德，以紫斑蝶、石苟創作「伴飛」，表達林內以農為主脈脈相承之精神，並舉辦「舞蝶藝術市集」，提供地方藝文團體展示交流平台，晚宴的「林內藝術喜事餐桌」，更展現客家、閩南人、新住民共存共居的融合景況。

國立彰化生活美學館表示，本次「2022小鎮藝術節」將一個會旅行的藝術節，強化擴大為整合區域資源，讓區域間互相串聯的活動，打破歷年單一定點式的巡迴展演，以區域策展的帶狀跨域連線，展現社造旗艦型亮點。透過駐地藝術家與民眾參與，共創「擾動」；量身規劃在地市集、音樂會、餐桌計畫、靜態展等深度體驗活動，深化「感動」；聚焦巡遊走讀、沙龍講座論壇、手作工作坊互動，引發「行動」。

彰化生活美學館邀請大家透過四場一日輕旅行方式，認識在地社區蘊含的能量，發酵及翻轉更多新舊內外深耕在地的能量機會，攜手共創青創興業號召、在地興業行動、夥伴興業串連等實質「互動」。