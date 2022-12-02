繼前新竹市長林智堅後，桃園市長鄭文燦今天(2日)台大碩士論文遭審定會認定抄襲情節重大，撤銷學位，兩人指導教授皆為國安局長陳明通，更引發網友熱議，如今鄭文燦沒了台大碩士學位後，學歷為台大社會系學士，林智堅則是中華大學進修部學士。

鄭文燦為建中畢業，後考上台大社會系，在學生時期相當活躍，擔任台大學生報社第一屆社長，以及學生會副會長，推動完成「學生憲章」，作為學生自治基礎，更曾在野百合學運期間擔任小組召集人，提出解散國民大會等四大訴求，促成1992年廢除萬年國會，全面改選。

林智堅則是竹東高中畢業後，2度考大學失利，因此先行入伍服役，直到退伍後考第3次，終於考上中華大學企管系夜間部，半工半讀情況下完成學業，爾後取得中華大學科管所與台大國發所碩士。

如今林智堅碩士學位遭到雙殺，學歷僅剩中華大學企管系夜間部畢業，鄭文燦則還是台大社會系畢業，兩人碩士學位都遭撤銷，遭網友揶揄根本是「一屍六命」。