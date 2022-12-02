隨著新冠疫情逐漸趨緩，不少民眾都開始計畫海外旅遊，而離台灣距離較近的韓國常是熱門選項之一。近日一名曾在韓國生活過的台灣女生Missha，拍影片分享韓國人對於台灣的刻板印象，其中，機車數量多、倒垃圾要追垃圾車，都被韓國人視為落後的象徵，此外，也有人認為台灣街道髒亂，卻被Missha反駁：「首爾更髒」。

台灣網紅Missha曾在韓國生活2年半，日前在YouTube頻道《老闆要我當網紅》的影片中表示，當韓國人知道她是台灣人時，都會說：「台灣很棒！都很親切！」而沒有來過台灣的韓國人，通常也會表示嚮往，多數人都想要品嘗道地的珍珠奶茶、臭豆腐、小籠包等美食。

談及韓國人對台灣的誤會時，Missha表示，有不少人認為，台灣物價、房價低廉，但首爾和台北的物價其實相去不遠。另外，台灣隨處可見的摩托車，以及倒垃圾要追垃圾車，更被視為落後、不發達的現象。

Missha指出，台灣其實應該被歸類在東北亞，但因為英文發音和泰國相近，常有韓國人會搞錯。而當有人提到台灣街道很髒時，Missha當場反駁：「首爾更髒啊！」並透露自己剛到韓國時，曾在新村居住，直說：「新村的地板…真的很髒」。

這則影片曝光後，引來網友回應，「我也覺得首爾的地板比台灣髒，垃圾都放在地上，台灣追垃圾車是因為垃圾不落地」、「韓國真的超髒，一堆人都會吐痰，連女生都會，真的傻眼」、「亂和髒是不一樣的，台灣主要是街景亂」、「身為台灣人，真心覺得『台灣街道很髒』這句沒錯」、「台灣的街道雨天更可怕，到處都是黑水，空氣更髒」。