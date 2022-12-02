有名女攝影師透過交友軟體認識1名男子，她事後得知男子已婚，但仍過夜發生性行為，傳送訊息「好八點檔喔，沒想到這種事會發生在我身上」、「我的慾望大概滿到頭頂了」、「寶貝你味道真的好濃喔」等對話，還傳送僅穿內褲照與大腿照給對方；男子老婆發現後氣炸提告求償60萬元精神賠償，法官最後判2人應連帶給付元配新台幣40萬元。

依判決書記載，男子阿強(化名)與妻子結婚後育有1子，然而，他卻在109年3月間在交友軟體認識1名女子阿芳(化名)，2人在交往後，才在同年4月向阿芳坦承結婚有孩子，不過，阿芳得知他有婚姻仍然在同年4月間傳送曖昧對話，以及2人獨處幽會、互稱寶貝相約同寢、以及深夜同宿，並且在5月至6月間頻繁約會見面、發生性行為，並傳多張只穿內褲照片給他，其妻子知道後對阿芳提告，並且求償60萬元精神賠償。

阿芳表示當時阿強稱自己單身未婚，後來才承認已結婚生孩子，但對方提到因為老婆在大陸，要等回台灣後才能辦離婚，對方也指出和老婆已無婚姻關係，加上不斷追求才開始交往，但6月時對方突向她提出分手，表示要忙於顧小孩，2人不能繼續交往，但是她在10月間，收到對方老婆透過臉書的私訊，才知道原來對方老婆一直在台灣，對方也沒有要離婚，才知道自己被欺騙，但因為自己是接案子的攝影師，認為60萬賠償金太高無法負擔。

阿強則表示自己好奇接觸網路交友，一時未能掌握好交往分際，雖然向對方坦承有老婆小孩，但又情不自禁犯下一些錯誤，但最後也與對方斷了聯絡，希望可以挽回婚姻，認為60萬元金額實在過高。

嘉義地院審理，阿芳知道阿強有老婆後，仍執意交往，調閱2人LINE對話發現，且知道阿強有配偶後卻表示「...雖然也很震驚，好八點檔喔，沒想到這種事會發生在我身上耶，...很感謝生命中又有幫我上了一課的人」，還傳送訊息「（在跟一個愛喝手搖引的妹子縱慾）辛苦寶貝！你真可愛」、「...我身材也不好啊，又不夠淫蕩」、「就是問我喜歡撞你嗎？」、「我的慾望大概滿到頭頂了」、「我超濕的喔」、「對你流口水了」、「寶貝你味道真的好濃喔」等親密對話，並且阿芳還傳給阿強僅穿內褲下半身與露大腿照片。

法官認定，阿芳已知阿強有配偶仍繼續往來、過夜，、互稱寶貝、親愛的，並且持續互傳曖昧訊息及裸露照片，2人顯然已超出一般普通朋友間之情誼，明顯逾越社會一般男女社交分際，破壞婚姻，侵害配偶關係，2人應連帶給付元配新台幣40萬元。