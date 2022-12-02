知名韓國女星宋慧喬主演電視劇紅遍亞洲，代表作有《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》、《太陽的後裔》等，2016年拍攝《太陽的後裔》時與宋仲基因戲生情，隔年兩人結婚，2019年正式結束婚姻關係，41歲的她近日拍攝新劇令不少粉絲期待，不過宣傳影片卻被網友發現蘋果肌太飽滿，看起來不太自然，被質疑是否整容整太過。

宋慧喬與金牌編劇金銀淑二度攜手合作的話題新劇《黑暗榮耀》，將在12月30日於Netflix上線，1日主海報曝光，宋慧喬在海報中以短髮亮相，冷酷的表情加上一襲黑裙，闇黑女王的氣質把握得非常好，令不少粉絲期待新劇，不過在宣傳新劇的影片中，宋慧喬的狀態看起來不如海報完美，蘋果肌鼓起使得面部線條看起來有些不自然，加上齊瀏海黑長直的髮型沒有很適合她，反而讓她更顯老態。

許多網友看到圖片後發表看法：「如果不說，真認不出這是宋慧喬了，真的太奇怪了」、「這蘋果肌怎麼有點可怕，可能因為髮型？」、「確實老了」、「感覺臉僵了」、「動臉了？還有不要瀏海，好難看」、「感覺這個髮型不適合她」、「臉很僵，蘋果肌感覺填充過了」、「媽呀，姐姐怎麼變成李榮浩了」、「燈光問題吧」、「這個歲數就不要裝嫩了，活出每個年齡階段該有的真我多好」、「顏值下滑厲害」、「有點嚇人」。