元大金控暨元大文教基金會第11年舉辦「元大幸福日」，日前來到台南市偏鄉小學玉山國小，為17位孩童送上「量身打造」概念的「幸福大禮包」，並結合元大金控的金融專業，規劃「小小採購家」課程，培養他們正確的理財觀念，透過元大志工溫暖的陪伴，提前歡度耶誕佳節。

深受孩童喜愛的「元大幸福日」，自2012年舉辦至今已累計6,942位孩童參與，元大員工也自發性投入志工活動，累計1,783人次奉獻愛心。元大文教基金會表示，「元大幸福日」帶給大家不只有大禮包，更把理財觀念傳授給小朋友，「期待你們終身受用」，勉勵小朋友要懂得感恩與分享，未來能傳遞幸福給更多人。台南市政府教育局今年推薦玉山及北寮國小兩所偏鄉學校學童參加「元大幸福日」，全程參與玉山國小幸福日活動的台南教育局專門委員林谷達對元大金控暨元大文教基金會表達感謝。他勉勵學生，因為元大帶來那麼棒的耶誕禮物，大禮包的外套、褲子與運動鞋都是量身打造，「大家要記得拿到禮物時的感動，未來也要用這份心情幫助需要的人」。

「元大幸福日」活動多元且豐富，為提醒防疫的重要，帶領師生大跳防疫洗手舞，簡單的律動，不僅為活動帶來趣味，也教導大家正確的洗手方式；同時安排「小小採購家」理財課程，以寓教於樂方式分享理財的重要，並讓孩童DIY「未來存錢筒」鼓勵大家從小養成儲蓄與記帳的好習慣。 因為疫情考量，近兩年調整活動形式，將過往數百人的大型活動，精緻化成百人以內的小型活動，規模變小但卻更能親近孩童，元大關愛偏鄉的心不曾減少，每年維持送出逾800份「幸福大禮包」，用行動讓溫暖持續發熱。