行政院副院長沈榮津今（2）日主持「行政院111年國土安全政策會報」，聽取國土安全情勢要況、關鍵基礎設施檢視結果及策進作為等報告，強調關鍵基礎設施是國土安全整備的重中之重，應進行常態性巡檢，嚴防人為破壞及操作疏失，並列為明（2023）年重點工作，督導各部會確實執行。

行政院說，沈榮津於會前先頒獎表揚關鍵基礎設施防護演習績優單位與人員並表示，近來國際與區域情勢嚴峻，實體安全危害、資安防護問題接連發生，加上網路攻擊等各種新型態的威脅手段，在在考驗政府部門的應變能力。

沈榮津說，總統蔡英文及院長蘇貞昌均一再要求，務必確保關鍵基礎設施的安全，不論發生任何緊急狀況，仍可透過有效調度、穩定供應，各部會應提高警覺、審慎應對，讓社會與產業維持正常運作。

隨後，沈榮津聽取國土安全情勢要況報告後表示，各部會應主動防止任何外力侵擾，督導所轄設施即時應變各種突發狀況，特別是無人機的防範，對國家安全影響重大，各部會首長對相關事件應處，應負起完全責任。此外，必須嚴防人為破壞與操作疏失，尤其應加強風險管控與人員管理。

會中政委吳澤成也特別提醒各部會確實要求所有工作人員依循標準作業程序，按部就班處理每個環節與步驟，切勿輕忽任何小細節，並落實查核機制，各單位亦應加強橫向聯繫，重視並積極處理基層反映的問題，共同為國家整體安全防護工作努力。