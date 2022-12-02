「梨山耶穌堂」2日上午10時30分再度響起，全國最高的教堂風華再現。（參山處提供）

「咚〜」12下大鐘響徹大梨山！相隔20年，海拔2100公尺「梨山耶穌堂」2日上午10時30分再度響起，全國最高的教堂風華再現，吸引國內外遊客共同見證歷史性的一刻，未來將舉辦雲端上的婚禮。

梨山耶穌堂剪綵啟用儀式由交通部觀光局參山國家風景區管理處長曹忠猷、台灣基督長老教會泰雅爾中會董事長徐正義牧師、議長哈告伍道牧師等人共同主持完成，徐正義感謝上天恩典，讓耶穌堂可以重新開放，成為族人做禮拜的殿堂。

參山處長曹忠猷表示，興建照做教堂花費至少3年時間，從規畫、設計、開工，一切真的感謝上天的安排和恩典；耶穌堂已有53年，整修工程先搭起大棚架，再一片一片拆掉建幾千片的檜木及銅瓦清潔維護，再一片一片裝回去。

另外，如何將擺放在尖塔閣樓地板上銅製的鐘吊起、拉回距離地面13.1公尺的屋頂位置，過程不影響地板、柱梁等原貌，煞費工程人員心思。

曹忠猷指出，耶穌堂整修復建歷經5、6年時間，從歷史建物的審定、修復方式的考證及規畫設計，今天終於完工啟用，這是感動的時刻，也完成歷史性的任務。

參山處表示，耶穌堂即日起開放供民眾駐足觀賞，附近有梨山原民小吃、梨山茶等熱飲，未來將是新的地標和網紅打卡點。

梨山台中市耶穌堂大鐘