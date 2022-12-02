台灣三星第三屆Solve for Tomorrow 創意提案競賽決賽揭曉，歷經6個月賽程後，共有8組隊伍進入決賽，台灣三星於2日舉辦決賽暨頒獎典禮，最終由「Pyasan Lahao科觀青年團」的「Siliq帶路趣—智慧導覽飛行器」拿下首獎，特優獎則由「沙悟淨」團隊的「Not a Fairytale but a FERRY Tale」奪下，優選獎則由「北大『究』茶隊」的「三峽茶究柑心」獲得。

台灣三星企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮表示，三星Solve for Tomorrow競賽全球已推行12年，包括30多個市場、近200萬學生參與，進入決賽的提案不但展現作品完整性，同時也具備落地執行的可行性，很難想像他們只是高中、高職及五專一到三年級的學生，台灣三星邀請5％ Design Action副執行長黃詩妤、DFC（Design for Change）臺灣發起人許芯瑋、台大創創中心執行長曾正忠、國立臺北科技大學創新設計與知識管理研發中心主任范政揆以及李元榮，擔任決賽評審。

第三屆台灣Solve for Tomorrow首獎由來自桃園復興鄉羅浮高中的「Pyasan Lahao科觀青年團」奪下，該團隊將空拍機化身旅遊導航員、深入體驗部落文化，藉此促進原鄉經濟發展。評審團一致認為，Pyasan Lahao科觀青年團的提案完整，簡報過程更能感受濃厚的團隊意識，加上從無人機視角帶領觀光饒富創意，因為同學們由自身家鄉背景發展解方，提案內容滿滿的故事性，更容易引起聽眾共鳴。

特優獎則是來自高雄女中團隊「沙悟淨」作品「Not a Fairytale but a FERRY Tale」，以智慧型行動裝置遙控船隻進行水質觀測，改善人為水質檢測的限制與缺點，並透過簡易圖示啟發社會對水源保護的意識，評審認為該團隊提案目標明確且務實，同時整合多種科技應用，十分具有落地價值。

而獲得優選獎的北大『究』茶隊則是運用自身經歷，透過AI科技，將茶葉影像及水量等特徵分析演算，提供農民最佳採摘時機點、減少茶農人力耗費，評審認為其提案切中台灣精緻農業議題，深具未來落地發展潛力。

台灣三星表示，決賽評審們紛紛表示本屆參賽作品皆具一定的水準，很多提案令人難以相信是出自16、17歲同學的作品。各提案中皆可見同學們擅用科技、具創新思維、注重環境保育及文化傳承．幾乎可說是用評判新創團隊的眼光在看這些提案，對這些高水準的作品給予莫大肯定。