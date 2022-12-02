曾是偶像天團SMAP隊長的日本主持天王中居正廣，近年健康出狀況，除了肝功能不佳，今年7月還因急性盲腸炎住院動手術，更傳出罹患盲腸癌。才告假1個月的他，今（2日）透過經紀公司表示身體未完全恢復，決定全面停工到年底，令外界擔憂他的健康。

中居正廣今（2日）透過經紀公司在官網PO聲明：「之前我發布要休養一個月，到今天為止，身體和肌肉的狀況依然沒有達到目標，因此跟相關人士以及工作人員協議後，決定終止2022年內的工作，好好地專心靜養。」

中居正廣強調這段時間的精神有比過去好，出門買東西也不成問題，還自爆偶爾會熬夜，身體狀況緩慢進步，不過有時停滯不前。至於病況的細節，中居正廣語帶保留地說：「請恕我不詳細公布」。最後，他對於休息這麼長的時間感到抱歉，盼望粉絲能理解，「為了能夠在新年的時候重新出發，今年都會好好靜養」。

經紀公司宣布中居正廣休養到年底。（圖／Nonbiri Nakai網站）

事實上，中居正廣2015年發現喉嚨長腫瘤，敬業的他，當時只休息5天就繼續上工，2016年再注意到肝功能指數有不正常，一度住院一周觀察，被醫生警告「再這樣下去會變成肝硬化」，才趕快戒酒2個月；而9月底他透露肝功能指數γ-GTP數值非常差，誇張地形容「都成日本紀錄了」，如今中居正廣再因健康因素告假，讓粉絲都非常擔心。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！