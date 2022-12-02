新北國王籃球隊2日舉辦「Audi Day」主題周，開箱新洋將奧帝（Austin Daye），他面對桃園璞園領航猿飆進4顆三分球攻下20分，加上楊敬敏第四節單節狂轟17分，終場以93比88獲勝，準備迎接周日作客高雄17直播鋼鐵人的賽事。

上周在主場終止開季4連勝的新北國王，以聯盟最佳戰績進入12月賽程，今面對來訪的桃園璞園領航猿陷入苦戰，儘管一路領先，但在第四節開局被對手超前，所幸前面3節僅獲1分的楊敬敏挺身而出，個人連得10分要回優勢，個人單節17分進帳，幫助新北國王以5分差獲勝。

國王總教練萊恩（Ryan Marchand）賽後表示，這是一場艱辛的比賽，對手上一場才奪得本季首勝，因此在此役士氣非常高昂，所幸最終我們能夠守住主場。對於自己的初登場，奧帝表示賽後非常的累，畢竟自己一段時間沒有比賽了，加上過去身處的歐洲聯賽身體對抗沒那麼頻繁，不過也很開心能夠回到賽場。

楊敬敏表示，夏天有跟總教練討論過上場時間調節的問題，因此本季前3節有所控制，把體力留在第四節，主要負責決勝節主導的重責。儘管上場時間跟打法有所調整，不過楊敬敏強調，還是會做自己該做的工作。